Dilettanti Anche Caselli a Viano con Sarnelli Gallicchio è in pole a Lentigione

(Di sabato 18 maggio 2024) È iniziata la nuova avventura di Umbertoalla guida della Vianese, ambizioso club reggiano neopromosso in Eccellenza. Dopo 12 stagioni a Formigine da giocatore, da tecnico delle giovanili e negli ultimi 2 campionati da mister dell’Eccellenza, l’ex attaccante classe ’82 ha salutato il club verdeblù. "Voglio dire grazie al Formigine, al patron Masi e al dg Arginelli per 12 fantastici anni – le parole di– e per avermi dato fiducia affidandomi da esordiente la prima squadra in Eccellenza. Ho tanti bei ricordi che mi porterò sempre dentro nel cuore. Sono onorato della chance che mi ha offerto la Vianese: col patron Grassi, che fin qui ho conosciuto solo al telefono, e con il ds Bimbi c’è stato subito feeling. L’obiettivo? Consolidare la categoria e puntare alla parte sinistra della classifica". Oltre alascerà ...

