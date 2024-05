Agricoltura | Scaglia Syngenta - ‘l’agricoltore è il nostro patrimonio più importante’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 18 maggio 2024) Mantova, 18 mag. (Adnkronos) – ?Noi ci occupiamo di innovazione che si basa sulla scienza e sulla tecnica. Ilproblema è comunicare questo in modo ottimale alle persone. Mantova è una di queste importanti occasioni che abbiamo, in quanto eventi come questo avvicinano l?industria e chi fa innovazione inalle persone. Il clima che si respira aiuta in questo confronto. Quindi per noi, per l’ottavo anno consecutivo, promuovere un’iniziativa come questa è importante perché rappresenta un? opportunità per avvicinare i nostri temi alle persone?. Sono le parole di Massimo, amministratore delegato di, durante l?evento ?Open Science ? L?Rigenerativa nasce dal suolo?, all?interno dell?ottava edizione del Food & Science Festival tenutosi presso il Palazzo della ...