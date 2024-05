Calcio femminile C La Jesina si congeda dal ‘Cardinaletti’ - mister Casaccia confermato

(Di sabato 18 maggio 2024) Ultima di campionato casalinga per festeggiare la salvezza anticipata e la riconferma dell’allenatore. Grossi progetti all’orizzonte JESI 18 maggio 2024 – Lasidai propri sostenitori con l’ultimo impegmo di campionato casalingo domenica 19 maggio alle 15,30 ospitando al Cardinaletti il Villorba (foto in primo piano l’ultima gara con le venete del marzo 2023). Coltorti –Gino Romano Siamo alla terzultima partita in programma per completare la stagione: il prossimo e ultimo appuntamento per le leoncelle, quello del 26 maggio, coinciderà con la trasferta di Trento e poi nell’ultima giornata lanon giocherà osservando un turno di riposo. E’ stata una stagione senz’altro positiva. La società, e l’allenatore, hanno rispettato totalmente il progetto iniziale che ...

Per le due squadre è come un derby. La squadra di Casaccia vuol dare continuità dopo l’ottima prova contro il Sudtirol. Under 15 e Under 17 week end di finali per il titolo interregionale Marche Umbria JESI, 10 maggio 2024 – Dopo i tre punti ...

A Perugia la formazione di William Modesti vince il titolo interregionale Marche Unbria. In gol Crognaletti, doppietta Klea, Ciccarelli e Rosini JESI, 11 maggio 2024 – La Jesina Under 15 femminile vince a Perugia la finale interregionale Marche ...

Tripletta di Crocioni e reti di Corda e Mastro vince nzo. Domenica a Jesi il Villorba. La società ringrazia tutti per il risultato acquisito in una stagione programmata in maniera chiara e con obiettivi precisi JESI, 13 maggio 2024 – In un sol colpo ...

