Mai così vicini al Tricolore | Amarezza - ma ci rifaremo

(Di sabato 18 maggio 2024) Da sei anni il Valorugby arriva tra le prime quattro d’Italia e da sei anni non riesce a infrangere la “maledetta” barriera delle semifinali; mai i Diavoli, però, erano andativicino alla finale scudetto come sabato scorso a Viadana. Marcello Violi, head coach granata: qual è lo spirito della squadra? "Non è dei migliori perché siamo arrivati davveroalla finale e questo fa più male. So però che quando questasvanirà sapremo vedere in modo nitido tutte le cose positive di questa stagione e potremo iniziare a guardare con fiducia alla prossima". La spiegazione di un calo fisico nel secondo tempo, in semifinale, sotto l’incalzare viadanese, è corretta? "Viadana è una delle squadre più forti d’Italia sul piano fisico-tecnico; i loro trequarti, per non parlare delle terze linee, sono forse i più difficili da ...