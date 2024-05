Rivoluzione Roma - a fine anno sarà addio | il big lascia la Capitale

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di sabato 18 maggio 2024) Serie A, in casa giallorossa la dirigenza è già al lavoro per la prossima stagione. Il big lascerà quasi sicuramente la. A, sponda giallorossa, si sogna ancora la Champions League anche se la situazione pare molto complicata. Gli uomini di De Rossi si trovano a 3 punti di distanza dall’Atalanta quinta, che però ha ancora una partita da recuperare (contro la Fiorentina, si disputerà il 2 giugno a causa degli impegni europei della Dea). Proprio l’ultima uscita in campionato della Lupa, contro l’Atalanta, ha complicato la situazione della squadra che oltre a perdere una posizione in classifica è stata dominata per larghi tratti dai bergamaschi. Gli ultimi risultati inoltre, non sono del tutto convincenti: 0 vittorie nelle ultime 5 partite, con annessa l’eliminazione dall’Europa League nelle semifinali contro il Bayer Leverkusen. Domani sera, ...