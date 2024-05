WWE | Sarà Randy Orton vs Tama Tonga nella semifinale del KOTR di SmackDown

(Di sabato 18 maggio 2024)è riuscito a sconfiggere Carmelo Hayes divenendo così il secondo finalista del King of The RIng lato. “The Viper” fronteggerà quindiall’interno di un one on one inedito. Qui sotto una breve clip sul segmento post match avuto trae la Bloodline. Allow @to reintroduce himself!#pic.twitter.com/Do12AdlJh1— WWE on FOX (@WWEonFOX) May 18, 2024

