Fedora Linux 38 | Aggiornamento Urgente per Evitare Vulnerabilità

(Di sabato 18 maggio 2024) Il Progettoha emesso un importante avviso per gli utenti che utilizzano ancora38. Se desideri proteggerti da eventuali exploit di sicurezza, devi aggiornare alla versione 39 o 40 questa settimana prima che il supporto termini il 21 maggio. Per chi non lo sapesse,è una delle … ?

Linus Torvalds svela l'uso di una macchina Ampere ARM64 per compilare Linux - Linus Torvalds svela l'uso di una macchina Ampere ARM64 per compilare linux - L'inventore di linux rivela pubblicamente di aver accantonato il sistema MacBook Air del 2022 basato su SoC M2 per passare a una workstation Ampere, basata su un elevato numero di core ARM64. Il lavor ...

Manjaro Linux 24.0: arriva prima distro basata su Linux 6.9 - Manjaro linux 24.0: arriva prima distro basata su linux 6.9 - Manjaro linux 24.0 batte sul tempo tutti i competitor e include anche le versioni KDE Plasma 6, GNOME 46 e Xfce 4.18.

Fedora Asahi Remix 40: ufficiale il rilascio per Mac Apple Silicon - fedora Asahi Remix 40: ufficiale il rilascio per Mac Apple Silicon - fedora Asahi Remix 40 introduce il supporto per OpenGL 4.6, audio di alta qualità ed è disponibile nelle varianti con KDE Plasma 6 e GNOME 46.