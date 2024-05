Cesenati in ’trasferta’ Ecco chi lotta per la C

(Di sabato 18 maggio 2024) Per le società romagnole impegnate in serie D le residue speranze di arrivare in C sono legate al Ravenna che domani nella finale dei playoff affronterà il Corticella. Ma ci sono calciatori romagnoli, e per la precisioneche l’obiettivo lo hanno raggiunto o lo stanno inseguendo fuori dalla nostra regione. Partiamo da chi si è tolto la soddisfazione di salire direttamente nel mondo dei professionisti: l’Alcione Milano ha vinto il girone A della serie D, della rosa allenta da Giovanni Cusatis hanno fatto parte Francesco Manuzzi e Andrea Venturini. Manuzzi è un attaccante trentenne con lunghi trascorsi in Romagna con le maglie della Ribelle, del Ravenna, della Savignanese e della Sammaurese. Nato come centrocampista ha sempre avuto una buona visione della porta ma a Savignano sotto la guida di Oscar Farneti ha avanzato la sua posizione in campo per ...

