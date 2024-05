Battiato al Duomo di Milano | il percorso della Fondazione a lui dedicata è solo agli inizi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 18 maggio 2024) Il 17 settembre di 7 anni fa Franco, al Teatro Greco di Catania, compariva per l’ultima volta in pubblico con l’esecuzione di una delle pagine più ispirate del suo intero repertorio, la Messa arcaica. Ne seguì un silenziosporadicamente interrotto da qualche notizia sulle sue precarie condizioni di salute, poi, il 18 maggio del 2021, la scomparsa. Oggi, a distanza di 3 anni, la neonataha ripreso il discorso proprio dove l’artista l’aveva interrotto, inaugurando le sue attività, il 16 di questo mese, con l’esecuzioneMessa arcaica in un contesto nel quale l’unica opera sacra del compositore non era mai stata eseguita, quello deldi: “Eseguire la sua Messa in– mi dice Cristina ...