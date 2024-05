La politica non sostiene le ecotecnologie - ma i dragaggi ecologici di Decomar invaderanno il mondo!

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 18 maggio 2024) I test su grande scala, nei canali di Venezia e Ravenna, hanno confermato l’efficienza della tecnologia ideata da Davide Benedetti; 11 anni fa presentò la sua invenzione a Ecofuturo, il festival delle. Era in grande difficoltà perché questa innovazione veniva esclusa dalle gare d’appalto per la pulizia dei fondali dei porti perché troppo innovativa. Il dispositivo, simile a un grande aspirapolvere, rimuove i sedimenti dai fondali marini senza disperdere contaminanti nell’acqua. I sedimenti vengono separati per consentire il loro riutilizzo, ad esempio per la ricostituzione delle spiagge e la lotta contro l’erosione costiera. È un metodo molto meno costoso rispetto a quelli tradizionali che impiegano ruspe e richiedono l’uso di discariche costose. Inoltre, evita la dispersione di sostanze nocive nel mare per chilometri causando gravi danni all’ambiente ...