A24 da Spring Breakers agli Oscar - parabola di una realtà nata indie e divenuta la più cool della scena

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di sabato 18 maggio 2024) 22 febbraio 2013. Certi dettnon si dimenticano: alla stampa arriva l’invito per vedere in anteprima il film con alcune caratteristiche a dir poco eccentriche, con un regista sconosciuto Harmony Korine e un cast di ex teen star Disney, tra cui Vanessa Hudgens, che fanno follie durante le vacanze di primavera andandoci giù molto pesante. Una stanza minuscola, pochissimi posti disponibili in un hotel al centro di Roma e tanto spaesamento da parte dei presenti. Ecco, è iniziato così il legame tra le sale italiane e la neocasa di produzione cinematografica indipendente A24. Non c’è addetto ai lavori che oggi non la conosca (è diventato un colosso in meno di un decennio) e che non la corteggi, dal grande al piccolo schermo. Ora - durante il Festival del cinema di Cannes - ha in sala titoli da oltre 100 milioni di dollari, per dire. Ne parla in ...