Juventus - ora comanda Giuntoli | dall'allenatore al mercat - tutte le mosse

(Di sabato 18 maggio 2024) Al centro di tutto. Cristianoè l`uomo sceltoa proprietà per rialzare la, - parafrasando le parole di John Elkann -...

Massimiliano Allegri esonerato oggi? Continuano le discussioni interne alla Juventus riguardo il suo futuro. Dopo la vittoria in Coppa Italia, il tecnico è stato protagonista di una serie di...

Non sarà un lento trascinarsi, sarà semmai un veloce allontanarsi. Allegri e la Juventus si dicono addio, lo fanno bruscamente, dopo la festa...

La Juventus ha esonerato Massimiliano Allegri . La comunicazione all`allenatore non è stata data dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli ,...

Juventus, come cambia tutto con Thiago Motta: si parte dal modulo - juventus, come cambia tutto con Thiago Motta: si parte dal modulo - Lunedì sera Thiago Motta sfiderà la juventus ma una settimana dopo o poco più si unirà a lei. Ormai lo sanno tutti: l’italo-brasiliano è il prescelto di Cristiano giuntoli e non da ieri. Con questo ...

Juventus, non solo Thiago Motta: Giuntoli pronto a rivoluzionare anche la rosa - juventus, non solo Thiago Motta: giuntoli pronto a rivoluzionare anche la rosa - Dopo aver ufficializzato l'esonero con effetto immediato di Massimiliano Allegri, la juventus è già concentrata sul futuro che avrà come figure chiave Cristiano giuntoli e Thiago Motta, il quale avreb ...

Juventus, ora comanda Giuntoli: dall'allenatore al mercato, tutte le mosse - juventus, ora comanda giuntoli: dall'allenatore al mercato, tutte le mosse - Al centro di tutto. Cristiano giuntoli è l`uomo scelto dalla proprietà per rialzare la juventus, - parafrasando le parole di John Elkann - ` per riaprire un ciclo.