Sanremo 2024 | le pagelle della terza serata | Amadeus e la giacca gold | Maninni nella giungla | Russell Crowe per sua fortuna non è famoso anche per come balla

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024)in. Fino a ora gli ascolti del Festival sono stati eccellenti e se per lui il mattino ha l’oro in bocca, la sera indossa un lingotto. Stai all’occhio Mahmood. Il Tre – Fragili. Dà il classico mazzo di fiori di fine esibizione alla sua mamma. Tenerezza. Sulla canzone un’unica certezza, moltiplicato per se stesso non fa nove. 5– Spettacolare. La faccia da bravo ragazzo, il pezzo da. Solo che ormai il Festival è unadove ti tocca lottare nel fango, se serve. Troppo pulito per lasciare traccia. 6 L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.