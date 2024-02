Rimborsopoli in Lombardia | per il pg di Milano prescritte anche le ultime posizioni Processo azzerato anche dalle riqualificazioni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 febbraio 2024) Dopo la decisione della Cassazione, che trae prescrizione, aveva di fatto chiuso la vicenda dellalombarda. La Procura generale diha chiesto che venga emessa sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizioneper le, che sono ancora a, di ex consiglieri ed ex assessori lombardi. L’inchiesta riguardava gli anni tra il 2008 e il 2012. L’inchiesta sulle “spese pazze” aveva fatto emergere che decine di politici si erano fatti rimborsare con soldi pubblici, per un totale di circa 3 milioni di euro in quattro anni, le spese più varie, tra cui soprattutto pranzi e cene. Nel luglio del 2021 la Corte d’Appello diaveva confermato la maggior parte delle 52 ...