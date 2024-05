Gli ultimi giorni di Juric e Pioli | il Torino ha ancora speranze europee - Milan per chiudere bene

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 18 maggio 2024) Due cicli che si chiudono, non benissimo per la verità, anche sericorderanno la crescita – nel caso dei rossoneri, con tanto di scudetto e tanti momenti trionfali – avuta con Ivane Stefanosulle rispettive panchine. L’ultima stagione, però, non è stata brillante, e così si cambia. Per quanto riguarda il Toro, in realtà, la decisione è tutta del tecnico croato, visto che nelle idee di Cairo si sarebbe potuto proseguire senza alcun problema, anche perché la classifica è dalla parte del mister e si puòpersino duellare per la Conference League vincendo le ultime due e sperando. Il Diavolo, invece, dirà addio al mister del tricolore del 2022 per demeriti sportivi, per una brutta gestione deglimesi, fatta di cocenti eliminazioni ...