(Di sabato 18 maggio 2024) La– nata come strumento ludico per l’espressione personale – sta aiutando istituzionili e museali a creare esperienze uniche e coinvolgenti. Attraverso partnership non commerciali, l’Ar studio di Snapchat finanzia lo sviluppo di applicazioni che illustrano come la fotocamera abbia il potere di migliorare il modo in cui impariamo. Ad esempio, Snapchat al Louvre ha ridato vita e colore a una selezione di opere d’del Dipartimento delle Antichità Egizie rivelando forme, materiali, colori e decorazioni scomparsi nel tempo e mostrando le opere d’sotto una nuova luce.