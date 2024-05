Curtis - aspettando i Giochi Vivo il mio sogno serena I nonni mi tifano da casa E mamma prega per me

(Di sabato 18 maggio 2024) È timida solo all’apparenza Sara. Superata la diffidenza iniziale inizia ad aprirsi e raccontare il mondo visto da una 17enne che in tasca ha già un pass olimpico. Spensieratezza e divertimento sono tratti distintivi della piemontese che è stata protagonista di una giornata di gare, con tre vittorie, all’International Alpha Cup di Milano in cui ha incontato la madrina dell’evento Federica Pellegrini. Sara. come vive tra juniores e seniores? "Bene, è un buon modo per crescere, per confrontarsi con atleti di diverse età, è entusiasmante fare esperienza, mi piace gareggiare, è divertente". Come va l’avvicinamento a Parigi? "Le Olimpiadi sono sempre stato une lavorare per questo è allucinante. Sono molto tranquilla e spensierata. Magari, avvicinandomi a Parigi, arriverà l’adrenalina o succederà solo davanti al blocchetto, per ora è ...

Il trailer di "Le deuxieme Acte", film di apertura di Cannes 2024 di Antonella Catena - Il trailer di "Le deuxieme Acte", film di apertura di Cannes 2024 di Antonella Catena - Le prime immagini nel trailer internazionale di Le deuxieme acte di Quentin Dupieux, il film di apertura del festival di Cannes (14-25/5).

ONE PIECE Stagione 2: i nuovi personaggi che Netflix dovrebbe annunciare - ONE PIECE Stagione 2: i nuovi personaggi che Netflix dovrebbe annunciare - Vediamo assieme quali sono i nuovi personaggi che Netflix dovrebbe annunciare per la seconda stagione di ONE PIECE.

Sara Curtis: "Senza il nuoto non sarei la stessa persona" - Sara curtis: "Senza il nuoto non sarei la stessa persona" - «Non me lo aspettavo, sicuramente non in questa fase della stagione. È stato fantastico, mi sembrava di volare». Sotto lo sguardo attento del suo coach Thomas Maggiora, curtis guarda già oltre Parigi, ...