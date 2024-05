Io volevo fare lezione | Christian Raimo prima insulta e poi frigna - c' è un nuovo martire

(Di sabato 18 maggio 2024) Un provvedimento disciplinare da parte del ministero dell'Istruzione, e dell'ufficio scolastico regionale del Lazio, è stato indirizzato a, insegnante, scrittore e ora anche candidato alle Europee con Alleanza verdi sinistra. Causa della misura, la violazione del codice etico dei docenti in quanto dipendenti pubblici con un post sui social nel quale lamentavaattaccava il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, per la sua indifferenza verso alcuni striscioni di minaccia verso lo stessoda parte «dei neonazisti». Il 21 maggio lo scrittore dovrà presentarsi negli uffici dell'Usr per rendere conto di quanto scritto. Il diretto interessato si è lamentato via Facebook - «avrei preferitolezioni in classe...» - e ha ricevuto la solidarietà dei partiti ...

Il prossimo 21 maggio l'insegnate e scrittore dovrà presentarsi negli uffici dell'Ufficio Scolastico Regionale per rispondere, di una presunta violazione del codice etico per le sue dichiarazioni contro il ministro Giuseppe Valditara .Continua a ...

Gli allarmi (infondati) sulla libertà a rischio e le grida alla censura. Anche in Italia i germi della violenza - Gli allarmi (infondati) sulla libertà a rischio e le grida alla censura. Anche in Italia i germi della violenza - Il clima di forte contrapposizione, se non di odio politico, che serpeggia in Italia potrebbe provocare un gesto inconsulto anche da noi, come il grave attentato a Robert Fico in Slovacchia ...

Procedimento disciplinare a carico di Christian Raimo docente e scrittore accusato di violazione del codice etico dei dipendenti pubblici - Procedimento disciplinare a carico di christian raimo docente e scrittore accusato di violazione del codice etico dei dipendenti pubblici - A carico di christian raimo, docente di storia e filosofia a Roma, ma anche storico, scrittore e saggista, il Ministero ha aperto proprio in questi giorni un procedimento disciplinare: lo ha reso noto ...

Critica Valditara, provvedimento disciplinare per Raimo - Critica Valditara, provvedimento disciplinare per raimo - elezioni europee (Politica) Convocato nell'ufficio scolastico regionale per violazione del nuovo codice etico dei dipendenti pubblici. Contestato un suo post sui social. Il docente, candidato alle eur ...