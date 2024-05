Alunna parla di Gaza in classe | Sarà sospesa Poi il dietrofront

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 18 maggio 2024) Studenti ancora in piazza per la Palestina. Ieri pomeriggio è andato in scena un presidio sotto l’istituto Machiavelli-Capponi per il caso di una studentessa che, secondo quanto riferito dal collettivo autorganizzato K1, "è stata convocata in presidenza per aver informato una, tramite lettura di un comunicato il 14 maggio, che il 15 si sarebbe svolto uno sciopero studentesco della scuola contro il genocidio in Palestina e in supporto all’accampata di piazza San Marco". La sua "‘colpà è quella di averto della situazione attuale aall’interno di una", spiegano ancora i ragazzi in un comunicato. "La studentessacostretta a chiedere scusa davanti a due professoresse, la preside e i genitori e rischierà la sospensione", prosegue il collettivo spiegando che la decisione del ...