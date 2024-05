Passaro-Nakashima oggi in tv | orario - canale e diretta streaming Challenger Torino 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 18 maggio 2024) Francescose la vedrà contro Brandonnei quarti di finale deldi, torneo di scena sui campi in terra battuta del capoluogo piemontese. Il perugino, entrato in gioco grazie ad una wild card, si sta confermando su ottimi livelli dopo il bel terzo turno raggiunto al Masters 1000 di Roma. Questa settimana, infatti, ha sbarrato la strada a due tennisti di grande esperienza come il colombiano Daniel Elahi Galan ed il finlandese Emil Ruusuvuori. Servirà un’altra piccola impresa contro lo statunitense di origini nipponiche, classificato tra i primi ottanta del mondo. Quest’ultimo ha vinto per 3-0 l’unico precedente, disputato nel 2022 in occasione del round robin delle Next Gen ATP Finals di Milano, e partirà con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. ...