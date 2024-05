’Tendata’ a oltranza | La rettrice ci ascolti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 18 maggio 2024) "Non siamo antisemiti. Qui ci sono anche ebrei che si stanno spendendo per il popolo palestinese". A dirlo Arturo Gambassi, uno degli organizzatori dellastudentesca che da mercoledì scorso ha invaso pacificamente piazza San Marco. Qui ci sono almeno una sessantina di tende, trecento persone ogni sera, mentre è praticamente impossibile quantificare quanti studenti e cittadini, durante il giorno, si fermano per esprimere solidarietà e partecipare alle tante iniziative promosse dagli studenti di Unifi, Istituto Europeo e Facoltà fiorentina della Scuola Normale Superiore. "Siamo qua per un motivo semplice e chiaro: chiedere alle istituzioni accademiche una presa di posizione immediata contro il genocidio del popolo palestinese e l’invasione di Rafah e di rivedere e recidere gli accordi con le Università Israeliane e le aziende implicate nell’industria bellica" ...