Chi parla di Israele come avamposto imperialista Usa non sa la storia

(Di sabato 18 maggio 2024) Quelli convinti chesia “l’dell’imperialismo americano”, e i commentatori distratti che enfatizzanouna “grave crisi” il rifiuto dell’amministrazione Biden di fornire ale “bunker buster” da novecento chili, non sanno cosa accadde tra il 1953 e il 1961, durante l’amministrazione Eisenhower (e anche negli anni precedenti). In quegli otto anni, gli Stati Uniti hanno sviluppato una politica nettamente antisraeliana e filoaraba. Non a caso, tutti i sistemi d’arma e tutta l’aviazione israeliana, determinanti per la vittoria nella guerra dei sei giorni del 1967, erano stati forniti a Gerusalemme dalla Francia del generale Charles De Gaulle, non dagli Stati Uniti. Il fatto è che nel 1948, subito dopo la nascita die la vittoria contro i Paesi arabi, Washington fece una ...