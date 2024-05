Regolamento Catanzaro-Brescia | cosa succede in caso di pareggio

(Di sabato 18 maggio 2024) Ildi, match dello stadio Ceravolo valevole per il turno preliminare dei playoff del campionato italiano di Serie B 2023/2024. La formazione giallorossa è stata una delle rivelazioni del torneo e ora vuole continuare a sognare la promozione in Serie A assicurando il passaggio del turno in questo preliminare. Le Rondinelle di Rolando Maran, dal loro canto, potrebbero essere una delle mine vaganti di questi playoff poiché sono la squadra che ha meno da perdere rispetto alle altre., ECCO ILDEL PLAYOFF La squadra calabrese, infatti, giocherà in casa questo sper la semifinale contro la Cremonese e in più potrà avanzare anche con unai supplementari. Stando al ...

SERIE B LIVE! al via i playoff, c'è il Turno Preliminare: AGGIORNAMENTI - SERIE B LIVE! al via i playoff, c'è il Turno Preliminare: AGGIORNAMENTI - Si parte con il turno preliminare, che si gioca in gara secca. Sabato catanzaro-brescia, attendono in semifinale Venezia e Cremonese. AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE delle sfide. regolamento - Si parte ...

Catanzaro-Brescia | Probabili formazioni, convocati e dove vederla in tv - catanzaro-brescia | Probabili formazioni, convocati e dove vederla in tv - Dopo la sconfitta indolore del “San Nicola” contro il Bari, il Brescia vola in Calabria per affrontare il Catanzaro nei quarti di finale dei playoff di Serie B. La formazione calabrese ha perso 13 par ...

Vigilia di Catanzaro-Brescia per i playoff, Vivarini: “Vogliamo allungare il più possibile il nostro cammino” - Vigilia di catanzaro-brescia per i playoff, Vivarini: “Vogliamo allungare il più possibile il nostro cammino” - Alla vigilia dell’esordio playoff contro il Brescia, il Catanzaro fissa i suoi paletti nel suo cammino. Lo fa con la voce ferma del suo comandante Vivarini che dai microfoni della sala stampa di ...