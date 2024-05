Una ricetta per l’Europa

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 18 maggio 2024) Per rafforzare il sentimento europeo, che passa necessariamente anche dalla cucina e dalle tradizioni culinarie locali, Gastronomika racconterà come gli scambi tra cuochi siano un veicolo di arricchimento delle culture nazionali e di integrazione. Con gli articoli raccolti in questo dossier e con una serie di videointerviste rilanciate dai nostri profili Instagram e da quelli del Parlamento Europeo in Italia, iniziamo oggi a raccontare le storie delle persone che hanno viaggiato portando con sé cultura, piatti, ingredienti, ricette, e capiamo come questo scambio sia uno dei modi possibili di costruire, partendo dall’enogastronomia e dal cibo. Storicamente è sempre successo che i cuochi fossero personaggi in grado di trasportare sapere e cultura, al seguito dei politici e dei reali: oggi la dimensione gastronomica personale di tanti giovani che viaggiano con il ...