Roma-Genoa - De Rossi in conferenza stampa | orari - tv e streaming

(Di sabato 18 maggio 2024) Alle 15:00 di oggi, sabato 18 maggio, Daniele Deterrà ladi presentazione del match, valevole per la trentasettesima giornata di Serie A 2023/2024. Allo stadio Olimpico i giallovogliono chiudere bene la stagione casalinga con l’obiettivo di proteggere il sesto posto in classifica. Gli argomenti non mancano in quella che è la penultimadella stagione. La partita ovviamente. Ilè allenato dall’amico Alberto Gilardino, campione del mondo 2006 proprio come il tecnico della. E l’infermeria: Paulo Dybala è tornato ad allenarsi in gruppo, ma difficilmente avrà i novanta minuti nelle gambe. E poi il futuro e la pianificazione. Florent Ghisolfi sembra destinato ad essere il nuovo ...

Genoa, Gudmundsson a caccia di gol per la top 30 dei bomber - Genoa, Gudmundsson a caccia di gol per la top 30 dei bomber - L’islandese è destinato a salutare il Genoa: ha due gare per entrare tra i migliori marcatori ...

MERCATO - Nizza, Ghisolfi si dimetterà: la Roma non dovrà versare nessun indennizzo - MERCATO - Nizza, Ghisolfi si dimetterà: la Roma non dovrà versare nessun indennizzo - La Roma intanto continua a prepararsi per la partita contro il Genoa. Buone notizie per Daniele De rossi che, secondo quanto riportato da VoceGiallorossa.it, ha avuto a disposizione per l'allenamento ...

GENOA, UN TABU' DA ABBATTERE MA QUANTE TRAPPOLE! - GENOA, UN TABU' DA ABBATTERE MA QUANTE TRAPPOLE! - Se ne può abbattere ancora uno, il più ostico, quello in casa della Roma, che dura dal lontanissimo 1990 ... l'Atalanta ha dominato con la squadra di De rossi, comunque gratificata di un rigore ...