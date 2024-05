PetrosyanMania 2024 - Petrosyan vs Sanchez oggi in tv | programm - orario e streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 18 maggio 2024) Tutto pronto per l’edizionedie la grande notizia è che sul ring ci sarà l’atleta più atteso: Giorgioin persona, pronto a sfidare lo spagnolo Sergiocon in palio la cintura mondiale Wako Pro nella categoria di peso al limite dei 69.1 kg. L’italoarmeno, leggenda della Kickboxing, è pronto a tornare sul ring davanti al suo pubblico in una serata che offre ben diciannove match ina tra undercard (inizio alle 17:30) e main card (ore 21) nella serata di sabato 18 maggio. In palio anche il titolo europeo Wako Pro tra Andrea Festa e Pablo Izard. Oltre a due titoli italiani sempre sanzionati Wako Pro: Eddy Vinotti contro Maicol Filice e Haitham El Mazahi contro Rida El Mazhor. L’evento sarà trasmesso a partire dalle 20:50 su Dazn. DATA: sabato 18 ...