Guida TV Sky Cinema e NOW | Armi chimiche - Sabato 18 Maggio 2024

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di sabato 18 maggio 2024) Questa sera su SkyUno HD, alle 21:15 sul canale 301, potrai seguire "", un avvincente spy-thriller con Ben Kingsley e Monica Bellucci. La storia ruota attorno a una donna fatale che complica l'ultima missione di un anziano agente del Mossad. Su SkyDue HD, alla stessa ora sul canale 302, c'è "La vita di Adele", un'intensa pellicola premiata con la Palma d'oro a Cannes, che racconta la focosa passione tra una liceale e una intrigante coetanea dai capelli blu.Passando a SkyCollection HD, sempre alle 21:15 sul canale 303, potrai vedere "Matrix", un autentico cult movie con Keanu Reeves e Laurence Fishburne che ha vinto 4 Oscar, in cui un hacker scopre che la realtà è una simulazione creata per controllare l'umanità. Per una serata in famiglia, su Sky ...