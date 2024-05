18 maggio - Galileo e quell’esperimento sulla luce Che rivive 400 anni dopo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 18 maggio 2024) Firenze, 182024 – Appena si preme l’interruttore, immediatamente si accendono lampadine e lampadari nelle nostre case, uffici, musei, piazze, strade. Per questo per molto tempo si è creduto che laavesse una velocità infinita. Ma non è così. Già nel XVII Ole Romer, un astronomo danese, ipotizzò che la sua velocità fosse enorme ma non certo infinita. Ma il primo in assoluto che si pose l’obiettivo di tentare di misurare la velocità della, fu. Nel 1638, proprio sul colle di Arcetri lo scienziato provò un esperimento. Vennero poste due lanterne a circa due chilometri di distanza con l’obiettivo di calcolare il tempo che laimpiegava ad arrivare da un punto all’altro. Ogni volta chescopriva la sua lanterna, il suo assistente avrebbe dovuto scoprire ...