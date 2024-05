Jonathan Milan trionfa a Cento | il re dello sprint nel Giro d' Italia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 18 maggio 2024) Nessun dubbio sul più veloce in: quando c’è volata, comanda. E’ lui il Pogacare non solo perchè ha vinto tre tappe come lo sloveno: dopo Andora e Francavilla, il gigante friulano fa centro pure a. Nel conto di questa edizione ci sono anche due secondi posti: nessuno come lui, insomma. "Squadra impressionante, lavoro fantastico", dice, dopo il bacio alla fidanzata Samira, sbarcata dalla Germania per l’occasione. Vittoria senza discussione, finalmente costruita col più classico degli schemi: treno perfetto negli ultimi chilometri ed esplosione finale per mangiarsi Gaviria, partito in anticipo. Finisce benissimo per il gigante ciclamino, nonostante il brutto quarto d’ora passato lungo la strada: a tre quarti di gara un ...