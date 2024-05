Lecce-Atalanta | programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 18 maggio 2024) Ile isue Sky di, match valido per la trentasettesima giornata di. Da una parte i giallorossi che sono salvi ma all’ultima in casa al Via del Mare cercano un risultato positivo per accommiatarsi dai tifosi, dall’altra la Dea reduce dalla delusione della Coppa Italia ma pronti per l’altra finale, di Europa League, e con ancora tre punti da conquistare per giocare in Champions il prossimo anno. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento alle ore 18 di sabato 18 maggio. IDISUE SKYsarà visibile sucon la telecronaca di ...