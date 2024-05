Gli ultras del Circus Notti in tenda alla Tosa fra tifo Ferrari e grigliate

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 18 maggio 2024) Per pranzo ci si accontentava di un panino, perchéfra gli anni ’80 e ’90 "ci si nutriva di passione". A Imola l’epopea della, di una Formula 1 che non c’è più e unmotoristico simile a quello deglivive nei ricordi dei Pistoni Roventi. In quegli anni d’oro un manipolo di ragazzi di Mordano (comune del Circondario imolese) si godeva insul prato delle meraviglie lo spettacolo delle monoposto. Anni in cui il biglietto era una pura formalità e un po’ tutti i ragazzi erano "i numeri uno dei portoghesi". Un piccolo gesto atletico nella primavera antecedente al gp e "si recintava uno spazio, con paletti e corda – spiega il referente dei Pistoni, Vittorio Bentivoglio –, poi lo si difendeva finogara con le unghie e coi denti". ...