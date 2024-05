LIVE – Casertana-Juventus U23 - ritorno playoff Serie C 2023 2024 DIRETTA

(Di sabato 18 maggio 2024) LadiU23,del primo turno della fase nazionale deidi. Allo stadio Alberto Pinto si riparte dalla vittoria dei campani all’andata in casa della squadra B dei bianconeri, che per questo motivo hanno bisogno, in ossequio al regolamento, di vincere con due gol di scarto. In alternativa, passeranno i padroni di casa, anche con una sconfitta di misura. Appuntamento fissato alle ore 20.30 di sabato 18 maggio, chi vincerà? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESHU23 ore 20.30 SportFace.

