Musetti-Meligeni Alves oggi in tv | orario - canale e diretta streaming Challenger Torino 2024

(Di sabato 18 maggio 2024) Lorenzose la vedrà contro Felipenei quarti di finale deldi, torneo di scena sui campi in terra battuta del capoluogo piemontese. Il carrarino, dopo il bye all’esordio in qualità di prima forza del tabellone, ha dominato le operazioni contro il veterano belga David Goffin. Di fronte a lui c’è il solido brasiliano, che ha vinto due buone partite nelle qualificazioni prima di sconfiggere in tre set rispettivamente l’argentino Thiago Agustin Tirante ed il pisano Francesco Maestrelli.ha portato a casa l’unico precedente, disputato nel gennaio del 2022 in occasione della United Cup in Australia, e partirà favorito secondo le quote dei bookmakers. Quest’ultimo ha bisogno di fiducia in vista del Roland Garros e di una ...

