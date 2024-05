Nasce il Museo Mitoraj A dicembre la nuova piazza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 18 maggio 2024) Succederà prima di Natale, quando al posto delle attuali recinzioni del cantiere delsorgerà unaverde nel cuore della città. Inizierà così a prendere forma un angolo destinato ad essere vissuto non solo per l’arte ma come punto di ritrovo e passeggio. Con le vetrate delche daranno l’idea di uno spazio non chiuso all’esterno, ma sempre visibile. E tutt’intorno cambieranno la viabilità e i percosi pedonali, su tutti la riqualificazione del passo che collega via Stagi e via Oberdan. A svelare tempistiche e progetti è il sindaco e assessore alla cultura Alberto Giovannetti, reduce da un sopralluogo che ha fornito l’occasione di elaborare una tabella di marcia più precisa dopo un confronto con la ditta. La prima tappa è per fine maggio con il completamento della ...