Vicenza-Taranto oggi in tv | data - orario e diretta streaming playoff Serie C 2023 2024

(Di sabato 18 maggio 2024) Ecco la, l’, latv e lodi, match dello stadio Romeo Menti valevole per il ritorno del primo turno della fase nazionale deidel campionato italiano di. La formazione biancorossa arriva dalla vittoria di misura ottenuta nella gara di andi martedì e adesso avrà il compito di difendere questo vantaggio per qualificarsi al turno successivo dei. Come seguire il match La squadra pugliese di Eziolino Capuano, dal suo canto, non ha ancora segnato un gol nella post-season e avrà bisogno di farne almeno due in 90’ per ribaltare il punteggio. La vincente di questo incontro compirà un piccolo passo in avanti verso ...

