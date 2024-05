Il petrolio russo continua ad arrivare in Europa - ha solo cambiato nome

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 18 maggio 2024) L’Unione europea è riuscita a sostituire le proprie dipendenze dalle importazioni di gas naturaleaffidandosi ad altri fornitori, oltre a incrementare l’impiego di altre fonti energetiche. La percentuale di import da Mosca è scesa dal quarantasei per cento nel 2021 al sedici per cento nel 2023, dai trenta miliardi di metri cubi stimati nel 2019 ai 2,3 miliardi dello scorso anno. Ma sulnon è stata altrettanto diligente. L’embargo imposto al greggio e ai prodotti petroliferi raffinati russi sembra fare acqua da tutte le parti. Secondo un recente report del Centre for research on energy and clean air (Crea), la legislazione europea attuale è formulata in modo da lasciare molte scappatoie che facilitano enormemente l’ingresso di proporzioni più o meno consistenti di. La ricerca condotta dal ...