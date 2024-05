Prosegue fino a domani la collettiva fotografica Artisti di strada

(Di sabato 18 maggio 2024) 1la mostradi“, promossa dall’AssociazioneWeLovePh e allestita nella chiesina di Santa Caterina, in via del Crocifisso. Resta aperta oggi ein orario 10-12 e 16-19. Espongono: PaoloBini, Lisa Bonelli, Daniela Cadinu, Michele Celli, Michela Cupisti, Silvio Da San Martino, Marco Della Bartola, Alessandra Fava, Paolo Ferrandello, Marzia Francesconi, Giacomo Giovannetti, Antonella Innocenti, Giuseppe Leonardi, Darianna Martini, Laura Menesini, Andrea Morandi, Mario Morroni, Angelo Moscarino, Iury Olivieri, Paolo Pacini, Gabriele Pardini, Uberto Pinferi, Letizia Ronconi e Giustino Salsa.

Italia-Francia: a Palazzo Farnese la mostra fotografica "Immagini di Libertà – 1944-2024" (2) - Italia-Francia: a Palazzo Farnese la mostra fotografica "Immagini di Libertà – 1944-2024" (2) - ''In questo Ottantesimo anniversario della Campagna d'Italia, sono a Roma per inaugurare questa bella mostra realizzata dall'Ambasciata ...

Foto della collezione di Elton John in mostra a Londra - Foto della collezione di Elton John in mostra a Londra - Si compone di oltre 300 stampe rare provenienti dalla collezione privata di foto artistiche di Sir Elton John e David Furnish.la mostra Fragile Beauty che si inaugura domani al Victoria and Albert Mus ...

Domani è la Notte dei Musei . Una full immersion nella cultura - domani è la Notte dei Musei . Una full immersion nella cultura - I Musei Civici di Reggio Emilia scelgono per la Notte europea dei Musei il tema ‘ICOM’ della Giornata Internazionale dei Musei che cade domani, sabato 18 maggio, ovvero ‘Musei per l’istruzione e la ri ...