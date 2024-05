L' ultimo juventino rimasto - ecco perché difendo Massimiliano Allegri

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 18 maggio 2024) Sono certo che la rimpiangeremo quella giacca lanciata con rabbia, un gesto inventato in un pomeriggio a Carpi poi diventato simbolo, icona. Lo so che ci mancheranno le battute, le incazzature, i salti e le corse davanti alla panchina,ha scritto la storia della Juventus in maniera indelebile, fin dai primi giorni del ritiro abbandonato da Antonio Conte, uno che pur dichiarandosi gobbo nel dna ha servito e servirà ogni tipo di padrone e indietro non lo vorrei neanche dipinto. E ricordo bene le parole di Andrea Agnelli, «Max questo scudetto è tuo», che la squadra la prese tra lo scetticismo di molti e la portò due volte ad appena un passo dal titolo europeo, mentre in tanti storcevano il naso che non si era vinto, cosa dovrebbero dire allora al Paris St. Germain: ci provano ogni anno, spendono miliardi ed è ...