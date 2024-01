Ciardi | “Baldanzi operazione intelligente | ma a questa Roma manca ancora qualcosa”

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Augusto, giornalista che segue da molto vicino le vicende della, ai nostri microfoni sull’arrivo die sull’addio di Belotti. E’ unamolto attiva in questi ultimi giorni di calciomercato. I giallorossi, dopo aver definito l’arrivo di Angelino, la società giallorossa è pronta a chiudere per. In uscita, invece, Belotti (direzione Fiorentina) e Kumbulla (al Sassuolo). Movimenti che la nostra redazione ha commentato con Augusto, giornalista che segue da vicino le vicende dei ragazzi di De Rossi. Augustoin esclusiva ai nostri microfoni – Notizie.com – foto Lapresse“è unain controtendenza rispetto a quanto fatto in questi ultimi anni – ha sottolineato ...