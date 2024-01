Elicottero urta cavo alta tensione | atterraggio di emergenza

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 11 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUnHH-101 del 9° Stormo dell’Aeronautica Militare hato accidentalmente undell’in provincia di Latina ed è stato costretto ad undi. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri quando il mezzo militare, in sorvolo per addestramento nell’aerea del comune di Santa Cosma e Damiano dopo essere partito da Grazzanise (Caserta), ha tranciato undell’ed è stato costretto a scendere a terra nel vicino campo sportivo, in via Usente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia municipale del posto. Nessuno è rimasto ferito, compresi i militari a bordo del velivolo. “L’equipaggio, come previsto dalle procedure – ...