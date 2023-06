Ecco cos’è il “likeing” e perché non ti fa bene

Leggi su dilei

(Di venerdì 9 giugno 2023) Quanta saggezza in quel detto che dice “Occhio non vede, cuore non duole”, siete d’accordo? Con questo non vogliamo giustificare le bugie, né tanto meno favorire un attenuante ai fedifraghi, anchesiamo fan scatenati dalla verità a ogni costo. Ci riferiamo, piuttosto, a tutte quelle pene d’amore inflitte dalla visione dei nostri ex che si sono rifatti una vita. “Ognuno per la sua strada”, è questa la tacita e obbligata risoluzione di ogni relazione sentimentale fallita. Che lo vogliamo o no, a volte l’amore finisce, altre volte è lo zampino di un terzo incomodo a farlo finire, ma il risultato è il medesimo: uno scatolone, da archiviare tra orpelli impolverati, che non è mai troppo grande per contenere tutti i pezzi di una vita andata in frantumi. L’invito è quello a ricominciare. C’è chi non se lo fa ripetere due volte e chi, invece, ha bisogno di più tempo per ...