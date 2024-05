Ravenna regolarmente in campo Per la Lega i playoff vanno giocati

(Di sabato 11 maggio 2024) Alla fine, si gioca. Lo ha deciso la Lnd. Il ricorso del Forlì al Collegio di garanzia del Coni verrà discusso nel merito solo nei prossimi giorni, secondo il calendario stabilito dallo stesso Coni. Ma intanto, la Lnd, decidendo di... non decidere, ovvero non bloccando poule scudetto e, ha implicitamente lasciato intendere di essere sicura di stare dalla parte della ragione, forte anche delle due sentenze dei giudici federali. Secondo la giustizia della Federcalcio infatti, la posizione del carpigiano Cecotti è regolare. Dunque, si gioca. Evidentemente, il rischio che il Collegio di garanzia del Coni possa ribaltare le decisioni di Giudice sportivo e Corte d’appello, ed imporre una mezza rivoluzione al girone D, non è stato nemmeno preso in considerazione. Per questo motivo, la macchina organizzativa per la semifinaledi domani, alle ...

