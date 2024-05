Albinea d’argento ai campionati europei

(Di sabato 11 maggio 2024) Mezzo ribaltone c’è stato: le juniores dihanno vinto la medagliaaidi pattinaggio artistico che si chiudono oggi al PalaBigi, migliorando il risultato deiitaliani dal quarto al secondo posto. Anche la squadra mista bolognese ribalta tutto, non si accontenta più dell’argento tricolore e va addirittura a laurearsi campione d’Europa, mentre Monza campione d’Italia finisce terza. Vince Bologna con p. 62.58, su Precision Teamcon 55.05 e sul Monza Precision Team a 51.23. Molto staccate le due formazioni israeliane di Olon, "protette" da alcune volanti della Polizia, ma senza alcun tipo di problema. Nessun allarme neanche per le bandierine con i teschi sventolate dal clan di, in quanto lo spettacolo delle ...

