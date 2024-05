Dallas Mavericks-Oklahoma City Thunder oggi in tv | canale - orario e diretta streaming gara-3 NBA Playoffs 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 11 maggio 2024) Il, l’e le indicazioni per vedere intv-3 del secondo turno dei Playoff NBA 2023/. Dopo una post-season di sole vittorie, in-2 è arrivata la prima sconfitta per OKC, che ora si sposta in Texas consapevole di dover vincere almeno una partita per ripristinare il fattore campo e ristabilire la parità. Un compito non facile contro Doncic e compagni, che scenderanno sul parquet con i favori del pronostico (seppur non di molto) e con il desiderio di bissare il recente successo. La palla a due è prevista, sabato 11 maggio, alle 21:30 ore italiane. Di seguito, le informazioni per seguire in ...