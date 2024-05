Il torneo di calcio a 7 organizzato al ’Centro Fabbri’. Ai dipendenti Spal il triangolare contro staff e giornalisti sportivi - Il torneo di calcio a 7 organizzato al ’Centro Fabbri’. Ai dipendenti Spal il triangolare contro staff e giornalisti sportivi - Un appuntamento ormai classico di fine stagione, col responsabile scouting Conti a fare la differenza tra i pali .

Calcio. Una giornata in ricordo di Alessio Floridi. Oggi a Casole d'Elsa si gioca il Memorial - A Casole d'Elsa si tiene il Memorial in onore di Alessio Floridi, ex calciatore scomparso a 51 anni. La giornata prevede un torneo giovanile e un incontro tra amici e ex calciatori.

Dario Hubner sarà ospite a "Giocando col Lisippo" - Il campione di calcio Dario Hubner parteciperà a Fano al torneo "Giocando col Lisippo" per mini calciatori, discutendo sulle similitudini tra arte e sport con il docente di storia dell'arte Stefano Ma ...