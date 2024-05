Appello capi Stato | cittadini -votate Ue

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 11 maggio 2024) 9.00 Occorre riflettere insieme sulle "prospettive future" e sulle "sfide che ci attendono" e "chiediamo ai nostridi prendere parte a questa decisione di andare a votare!".Così i presidenti Mattarella,Steinmeier e Van der Bellen in un intervento sul Corsera. "La posta in gioco non è altro che i fondamenti del nostro ordine democratico". "Libertà e democrazia vanno difese e consolidate", affermano i presidenti di Italia,Germania e Austria, sottolineando che "la contrapposizione dei nazionalismi esasperati genera la guerra"