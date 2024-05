I film e le serie tv da vedere questo weekend

Godzilla e Kong 3 è ufficiale: sarà scritto dall'autore di SpiderVerse - Godzilla e Kong 3 è ufficiale: sarà scritto dall'autore di SpiderVerse - Il terzo capitolo della saga crossover tra Godzilla e Kong è ufficiale: ecco tutto quello che dovete sapere sul prossimo film MonsterVerse.

Those About To Die, annunciata la data di uscita della serie sui gladiatori - Those About To Die, annunciata la data di uscita della serie sui gladiatori - Le sanguinose lotte tra gladiatori stanno per iniziare: ecco data di uscita, cast e trama di Those About To Die con Anthony Hopkins ...

Film di Bong Joon-ho: 3 da vedere - film di Bong Joon-ho: 3 da vedere - Bong Joon-ho, regista sudcoreano, noto per il film Parasite, ha direttoaltrettanti film incredibili, in questo articolo ne scopriremo tre.