La Georgia è di nuovo sulle barricate . Migliaia di manifestanti hanno invaso le strade della capitale Georgia na e hanno provato a entrare in parlamento per bloccare i lavori di approvazione […] The post Georgia sulle barricate , sospesa la seduta in ...

Roma, 10 mag. (Adnkronos) – mercoledì 15 maggio, alle ore 9, nell’Aula di Montecitorio, il Parlamento si riunisce in seduta comune per la votazione a scrutinio secreto per l’ elezione di un giudice della Corte costituzionale. Essendo questo il ...

Parlamento in seduta comune per l’elezione di un giudice costituzionale - parlamento in seduta comune per l’elezione di un giudice costituzionale - ROMA - Mercoledì 15 maggio, alle ore 9, nell’Aula di Montecitorio, il parlamento si riunisce in seduta comune per la votazione a scrutinio secreto per ...

Europee, dalla settimana corta agli stage retribuiti: ecco i 30 punti del programma Pd - Europee, dalla settimana corta agli stage retribuiti: ecco i 30 punti del programma Pd - «Mai con le destre di Meloni e Salvini». I dem primi a presentare gli obiettivi per la prossima legislatura Ue: sostegno pieno all’Ucraina e condanna di Israele, sì a una Difesa comune Ue e no al nuov ...

Jesi Inaugurato il Sentiero Europa al Parco David Sassoli - Jesi Inaugurato il Sentiero Europa al Parco David Sassoli - Promosso dalla Consulta delle nuove generazioni e realizzato dagli studenti del Liceo Artistico Mannucci con le stelle che compongono la bandiera europea ...