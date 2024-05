Rbr - Dell’Agnello riavvolge il nastro Viaggio fantastic - finale amaro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 11 maggio 2024) Uno con un. Quella di Sandroè stata un’avventura con tanti picchi e poche cadute rumorose. A fine 2023 Rimini, ha svoltato e gran parte del merito va proprio al coach. 14 successi su 16, fase a orologio aggredita con entusiasmo e conclusa con otto vittorie consecutive. Ma anche un ultimo mese tragico a livello di infortuni. Distacco della fascia plantare per Masciadri, mai più rientrato. Infezione al polpaccio per Tassinari, recuperato ma lontano dalla miglior condizione. Risentimento muscolare per Tomassini, che ha giocato a singhiozzo la serie con Rieti e giovedì sera si è anche scavigliato. Il risultato è un 3-0 per i laziali. "La Real Sebastiani ha giocato meglio di noi e ha meritato – dichiara–, faccio i complimenti. ...