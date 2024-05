WWE | Decise tre qualificate ai quarti del Queen of the Ring

(Di sabato 11 maggio 2024) Tre lottatrici di SmackDown hanno staccato il biglietto per idi finale del torneo WWEof the. Bianca Belair, Jade Cargill e Nia Jax hanno vinto i loro incontri degli ottavi di finale nella puntata di SmackDown di venerdì per passare al secondo turno del torneoof the. La Belair ha sconfitto Candice LeRae per avanzare, la Cargill ha sconfitto Piper Niven e Nia Jax ha sconfitto Naomi. In particolare quest’ultimo match era il più incerto, mentre gli altri incontri erano più prevedibili come esito. Un quarto incontro di primo turno per la parte di SmackDown delof theavrà luogo negli house show WWE di questo fine settimana, con Tiffany Stratton che affronterà Michin nel restante scontro di primo turno. La Belair ...

Dopo il First Round del tabellone di Raw di King & Queen of the Ring , sono stati annunciati i rispettivi primi due quarti di finale dei due tornei, che riguardano lo show rosso, in attesa che a Smackdown inizino il torneo anche i colleghi ...

WWE: Nel prossimo Raw altri match del King & Queen of the Ring - WWE: Nel prossimo Raw altri match del King & queen of the Ring - La WWE continua con il King & queen of the Ring, e nelle scorse ore sono stati annunciati diversi match per il prossimo Raw ...

